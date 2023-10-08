محافظة أسوان تستعد لتنفيذ مشروع "البالون الطائر" لزيادة معدلات السياحة

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الأحد، بوفد اللجنة المُشكلة من الوزارات المختلفة والقيادة المعنية بالمشروع، بالإضافة إلى ممثلى بعض الشركات ذات الخبرات العالية لتنفيذ مشروع رحلات البالون الطائر " المنطاد ".

يأتى ذلك فى إطار جهود المحافظة لتعظيم القيمة المضافة للمقومات السياحية، والعمل على زيادة الليالى ومعدلات الحركة السياحية من خلال استحداث أنماط سياحية جديدة.

شهد اللقاء، الذى حضره العميد أحمد دنش، المشرف العام على الاستثمار، والمهندس جورج سامح، مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة، استعراض المواقع المقترحة والتى سيتم معاينتها على الطبيعة للبدء فى إقامة هذا المشروع الحيوى والهادف، وتحديد مساراته وموقع المطار الخاص به.

ومن جانبه، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أهمية إعطاء الأسبقية الأولى لتوافر كافة الاشتراطات اللازمة لضمان أقصى أمان ممكن لهذه الرحلات من أجل الحفاظ على أرواح وسلامة السائحين والعاملين فى هذا المجال.

وأشار إلى أن محافظة أسوان تعتبر من المحافظات السياحية التى تتميز بسماؤها وجوها الدافئ وطقسها المعتدل، وهو ما يساهم فى خلق وتحقيق مزيد من الرواج السياحى للمحافظة لمشاهدة بانوراما نهر النيل الخالد والمراكب الشراعية وغيرها من المعالم السياحية التى تتميز بها عروس المشاتى للعمل على الاستغلال الأمثل لها فى جذب أكبر عدد من السائحين من خلال تسيير رحلات البالون الطائر الذى يعد من أنماط السياحة الترفيهية التى تحتاجها المحافظة لوضعها على الخريطة السياحية، وهو الذى يتكامل معه خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب الأسوانى.