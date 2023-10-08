جامعة الإسكندرية تنظم ندوة تثقيفية عن انتصارات حرب أكتوبر المجيدة

نظمت كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة الإسكندرية، ندوة تثقيفية احتفالا اليوبيل الذهبى لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وذلك بمشاركة أحد المشاركين البارزين فى حرب أكتوبر، وبحضور الدكتورة رحاب محمود صديق عميد الكلية، والدكتورة رحاب برغوث، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والعاملين بالكلية، وأعضاء هيئة التدريس وطالبات الكلية.

وفى كلمتها أكدت الدكتورة رحاب صديق، أن انتصار أكتوبر المجيد لم يكن سهلا، حيث سبق هذا الانتصار العظيم نكسة 1967، والتى أظهرت المعدن الحقيقى للشعب المصرى فى وقوفه خلف جيشه الوطنى، ورفضه للهزيمة وتحمله كافة الصعاب من أجل دعم جيشه الوطنى، واضافت أن القوات المسلحة المصرية نجحت بالفعل فى تحقيق أمل الشعب المصرى وكانت عند حسن ظنه، من خلال تحقيق هذا النصر العظيم فى 1973.

وأكدت أنه يجب على الأجيال الحالية أن تستلهم العبر والدروس من هذا النصر العظيم، وأشار ت إلى أن حرب أكتوبر حرب تاريخية بمعنى الكلمة، وتركت آثار إيجابية راسخة فى وجدان الشعب المصرى حتى يومنا هذا، وأشار اللواء ابو الفضل أن جينات الجيش المصرى جينات لاتقبل الهزيمة، وتابع أنه يتذكر جيدا روح العزيمة والإصرار بعد نكسة 67، وإصرار الجنود المصريين على عدم العودة إلى أرض الوطن قبل إعادة سيناء لحضن مصر مرة أخرى.

كما سلطت الضوء على حرب الاستنزاف حيث تضمنت تلك الفترة العديد من إنجازات القوات المصرية، ومنها إغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات، وتدمير خط برليف، وأكد أن حرب أكتوبر ضربت أروع الأمثلة فى إتحاد عنصرى الأمة المسلمين والمسيحين، لافتة إلى أن مصر ليس لديها النزعة القبلية أو الدينية، مستشهدا بالأبطال المسيحيين فى المعركة ودورهم فى تحقيق النصر.