ضبط 16 ألف عبوة مواد غذائية فاسدة و48 طن سمك وكبدة غير صالحة بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية والتفتيش المستمر على الأسواق والمحال التجارية والثلاجات، للتأكد من جودة السلع واللحوم والأسماك المعروضة ومطابقاتها للمواصفات، والضرب بيد من حديد على أى مخالف يتلاعب بأقوات المواطنين.

وفى هذا السياق شنت مديرية الطب البيطرى بالبحيرة بقيادة الدكتور أشرف محيى الدين حملة على ثلاجات حفظ المواد الغذائية بمركز كفر الدوار. وأسفرت الحملة عن ضبط 48 طن أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شنت مديرية التموين بالبحيرة حملة رقابية بمركز دمنهور، أسفرت عن ضبط 16000 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية مختلفة الأنواع والأحجام بأحد مخازن الجملة بناحية مركز دمنهور، حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير التموين بالبحيرة.