رفع 2600 طن مخلفات وإزالة 331 حالة إشغال خلال حملات مكثفة فى البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات اليومية لمتابعة الحالة العامة للنظافة ورفع الاشغالات المخالفة والمتعدية على الطريق، وذلك لتيسير الحركة المرورية وكذلك متابعة أعمال التشجير والتجميل للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفى هذا الصدد نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور حملة بالتنسيق مع شرطة المرافق، أسفرت عن رفع 169 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق عدة مناطق، كما تم رفع 71 حالة اشغال طريق بمدينة رشيد.

وفى مركز ومدينة شبراخيت، تم رفع 31 حالة إشغال طريق مخالف وتحرير 10محاضر بالإضافة لرفع 60 حالة إشغال بمركز أبو حمص.

كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات نظافة مكبرة لرفع المخلفات والتراكمات من نقاط التجمع ونقلها إلى المقالب العمومية، أسفرت عن رفع 2600 طن قمامة وذلك للحفاظ على المظهر الجمالى وتيسيرًا للحركة المرورية.

وواصلت الوحدة المحلية بمركز ومدينة وادى النطرون استكمال أعمال التجميل من رى المزروعات وتقليم للأشجار على جانبى الطرق الرئيسية بالمدينة.

وقامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دمنهور بمتابعة أعمال قص وتقليم الأشجار ورى المزروعات بطريق الكورنيش.

كما تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد أعمال رى ونظافة وتقليم الأشجار وقص سعف النخيل بمدخل المدينة.

وفى مركز ومدينة الدلنجات، تم متابعة أعمال التشجير وقص وتقليم الأشجار ورى المزروعات وقص سعف النخيل بمداخل ومخارج المدينة ومازالت الجهود مستمرة بنطاق الشوارع والميادين لتظهر بالمظهر اللائق.