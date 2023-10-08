ضبط هيروين و3 ميزان حساس بحملات أمنية مكبرة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن البحيرة ، الشرقية ، شمال سيناء ، المنوفية ، كفر الشيخ" جهودهم لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة ، حيث تم ضبط (5 عاطلين "لـ "4 منهم معلومات جنائية") بنطاق مديرية أمن البحيرة وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,800 كيلو جرام – كمية من الأقراص المخدرة – 3 بنادق خرطوش - فرد محلى - عدد من الطلقات النارية – سلاح أبيض "سكين" - 3 ميزان حساس).

وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو – عدد من الأقراص المخدرة – فرد محلى وطلقة لذات العيار)، وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة بئر العبد وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام)، وضبط (3 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية") بنطاق مديرية أمن المنوفية وبحوزتهم (كمية من مخدرى "الهيروين – البانجو" – 2 فرد محلى - عدد من الطلقات النارية).

وتمكنت الجهود من ضبط (عنصرين إجراميين"لهما معلومات جنائية") بنطاق مديرية أمن كفر الشيخ وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,150 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين)، بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.