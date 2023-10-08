رئيس مياه الأقصر يطلق إشارة بدء العمل بمشروع الطاقة الشمسية بالحبيل.. صور

أطلق العميد مهندس سالم أحمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، إشارة البدء فى العمل بمشروع الطاقة الشمسية بالحبيل الذى يعد من المشروعات الهامة، وإحدى المشروعات التابعة للإدارة العامة للبحوث والتطوير بالتنسيق مع الإدارة العامة للصرف الصحى والإدارة العامة للكهرباء.

وأشاد رئيس شركة مياه الأقصر، بأهمية المشروع ودورة فى تخفيض استهلاك الكهرباء ووجه بضرورة المتابعة وتحقيق الإستفادة من الطاقة الشمسية فى محطات الصرف الصحى التابعة للشركة، حيث ويعمل مشروع الطاقة الشمسية بالحبيل بطاقة 70 ك.و.س بتكلفة مليون جنيه، حيث يهدف إلى تقليل إستهلاكات الكهرباء داخل المحطات توافقا مع خطة ترشيد الاستهلاك فى الكهرباء.

كما يقام المشروع بهدف تقليل نسبة الانبعاثات الكربونية مما له تأثير إيجابى فى تقليل تأثير التغيرات المناخية، حيث أن الكيلو وات ساعة يقلل نصف المقدر من المكافئ الكربونى، وكذلك استغلال مساحات موجودة غير مستغلة، كما يحتوى المشروع على عدد 138 لوحا شمسيا وتنتج المحطة شهريا 12600 كيلووات بما يعادل 151200 كيلو وات سنويًا، وتم عمل دراسة توسعات لمحطة معالجة الحبيل بطاقة 200 ك.و.س ليتم تنفيذها بتكلفة تصل إلى 5 ملايين جنيه.

فيما قام المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بجولة تفقدية بمدينتى الطود والأقصر تابع خلالها سير العمل بعدد من المشروعات فى مختلف القطاعات، حيث بدأت جولة المحافظ بتفقد محطة مياه الطود المدمجة بطاقة 17 ألف م3/يوم حيث يتم إجراء توسعات للمحطة بطاقة 10 آلاف م3/يوم لتصبح طاقة المحطة 27 ألف متر مكعب فى اليوم لخدمة 120 ألف نسمة من سكان مناطق ( الطود الجديدة - منشية النوبة - الطود شرق - الطود غرب - العديسات قبلى - العديسات بحرى ) وتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية بنسبة 85% والأعمال الكهروميكانيكية بنسبة 80% ومن المقرر الانتهاء من أعمال التوسعات نهاية يونيو 2024 بتكلفة اجمالية تقدر بنحو 75 مليون جنيه، ورافق المحافظ فى جولته الدكتور محمد رزق رئيس مدينة الطود، واللواء على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، والعميد سالم السيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالأقصر، والمهندس أسعد مصطفى منسق الجهاز المركزى للتعمير بالأقصر، والمهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات المياه والصرف الصحى بالأقصر.