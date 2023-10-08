بلغة الإشارة.. أنشطة وندوات توعية لطلاب ذوى الهمم بلبيس لترشيد استهلاك المياه

قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، إن الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم نظمت ندوات توعوية وتثقيفية بلغة الإشارة وكذلك أنشطة تفاعلية لذوى الهمم بمدرستى الأمل للصم وضعاف السمع، والتربية الفكرية الابتدائية بمركز ومدينة بلبيس وذلك إيمانا من الشركة بأن ذوى القدرات والهمم شركاء أساسيين فى المجتمع وعناصر فعالة فى تنفيذ خطط التنمية.

أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى أن الهدف من تنظيم الندوات التثقيفية هو ترسيخ مفاهيم التوعية بأهمية الحفاظ على المياه من الهدر والبيئة من التلوث لدى النشء لافتًا إلى أن الندوه تضمنت تنفيذ العاب تفاعلية منها أنشطة ارسم ولون والسلم والثعبان ومهمة فى الدور الرابع والعجلة الدوارة وغيرها ومسرح العرائس والمتحرى الصغير، وفى نهاية اليوم تم عقد مسابقات وتوزيع جوائز على الفائزين.