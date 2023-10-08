اليوم السابع
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رئيس البرازيل تعليقا على أحداث غزة: نلتزم بحل الدولتين ضمن الحدود المتفق عليها

الأحد، 08 أكتوبر 2023 12:24 م
رئيس البرازيل تعليقا على أحداث غزة: نلتزم بحل الدولتين ضمن الحدود المتفق عليها غزة
فاطمة شوقى

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أعلنت البرازيل، التى تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولى، أنه سيعقد "اجتماع طارئ" للمجلس فى مواجهة التصاعد الخطير فى أعمال العنف بين إسرائيل والأراضى الفلسطينية.

وأكد رئيس البرازيل، لولا دا سيلفا، التزامه بحل الدولتين ضمن الحدود المتفق عليها بشكل متبادل والمعترف بها دوليا، مشيرا إلى أن إدارة الصراع ليس بديلا قابلا للتطبيق للحل النهائى للقضية الإسرائيلية الفلسطينية حيث أصبح استئناف مفاوضات السلام امرا ملحا.

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد نقلا عن مصادر طبية أن أكثر من 300 مواطن إسرائيلى لقوا حتفهم نتيجة الهجوم الذى نفذته حركة حماس الإسلامية يوم السبت من قطاع غزة ضد أراضى إسرائيل.

وكانت قررت عدة شركات طيران إلغاء رحلاتها إلى تل أبيب فى نهاية هذا الأسبوع، فى أعقاب الهجوم العسكرى الذى شنته الفصائل الفلسطينية على إسرائيل، وفق بيانات الوصول فى مطار بن جوريون الدولى المنشورة على الإنترنت.

ومن بين هذه الشركات لوفتهانزا وطيران الإمارات و"راين إير" وخطوط إيجه الجوية وشركات أمريكية وحتى الخطوط الجوية الفرنسية.

لكن السلطات لم توقف الرحلات التجارية فى هذا المطار ولا فى مطار رامون قرب إيلات بجنوب الدولة العبرية، وهو المطار الدولى الثانى فى البلاد.

وفى ألمانيا، أعلنت شركة الطيران الأوروبية العملاقة لوفتهانزا عن تقليص عدد رحلاتها إلى إسرائيل، بعد إطلاق الهجوم العسكرى المفاجئ الذى شنّته حركة حماس المسيطرة على قطاع غزة.

من جهتها، ألغت شركة ترانسافيا المنخفضة التكلفة التابعة لمجموعة الخطوط الجوية الفرنسية-كى إل إم رحلة جوية من مطار باريس أورلى، كان من المقرر أن تصل بعد منتصف الليل إلى تل أبيب، وذلك حتى لا يقضى موظفوها الليلة فى إسرائيل، وفق ما قال متحدث فى باريس.

وفى وارسو، أعلنت شركة إل أو تى البولندية أنها ألغت رحلاتها التى تربط العاصمة البولندية بتل أبيب السبت "بسبب الوضع فى إسرائيل"، ولم تقدم معلومات بشأن الرحلات فى الأيام المقبلة.

وقالت وزارة خارجية الدولة الواقعة فى أمريكا الجنوبية قالت فى بيان "تأسف البرازيل لأنه فى عام 2023، وهو عام الذكرى الثلاثين لاتفاقيات أوسلو للسلام، سيتم ملاحظة تدهور خطير ومتزايد فى الوضع الأمنى ​​بين إسرائيل وفلسطين".


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