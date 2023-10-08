"تموين الإسكندرية" تضبط مخالفات فى التصرف بالسلع التموينية من الزيت والدقيق

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكبرة، بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية لضبط ومتابعة الأنشطة التموينية المدعمة

وأصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على الأنشطة التموينية المدعمة

وقامت إدارة العامرية التموينية بالمديرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة وتحت إشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بحملة تموينية بنطاق الإدارة والتى أسفرت عن ضبط أحد البدالين التموينيين لقيامه بالتصرف فى كمية من الزيت والسكر التموينى حيث تم الجرد الفعلى وتبين وجود تصرف فى كمية 1031 كجم سكر تموينى، 46 زجاجة زيت تموينى.

كما تم ضبط أحد المخابز البلدية لقيامه بالتصرف فى 40 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة 50 كجم، كما تم ضبط أحد المخابز البلدية لقيامه بالتصرف فى 15 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة 50 كجم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.