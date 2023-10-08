اليوم السابع
Ads
الأحد، 08 أكتوبر 2023 11:25 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.8% في أول 10دقائق من التداول

الأحد، 08 أكتوبر 2023 10:20 ص
تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.8% في أول 10دقائق من التداول البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد،  بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على هبوط. 
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.82% ليصل إلى مستوى 19511 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.83% ليصل إلى مستوى 23355 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.94% ليصل إلى مستوى 8156 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 3721 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 5503 نقطة.

البورصة المصرية

البورصة

اخبار البورصة

بورصة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة