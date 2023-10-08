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بلينكن يبحث هاتفيا مع نظرائه الأوروبيين تطورات الأوضاع في قطاع غزة

الأحد، 08 أكتوبر 2023 10:28 ص
بلينكن يبحث هاتفيا مع نظرائه الأوروبيين تطورات الأوضاع في قطاع غزة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
أ ش أ

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بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظرائه الأوروبيين تطورات الأوضاع في قطاع غزة .


وناقش بلينكن، في مكالمة هاتفية بحسب ما نقلته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد مع نظرائه من ألمانيا أنالينا بيربوك وإيطاليا أنتونيو تاجاني وبريطانيا جيمس كليفرلي والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، تطورات الأوضاع في قطاع غزة وإسرائيل .


وشدد بلينكن على دعم الولايات المتحدة لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وشجع على استمرار مشاركة مجموعة الكوينت والاتحاد الأوروبي.


كانت مجموعة الكوينت أو الخماسي، هي مجموعة غير رسمية لاتخاذ القرارات في حلف الناتو تتضمن 5 دول هي: فرنسا وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة بالإضافة إلى الولايات المتحدة.


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