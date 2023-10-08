الشرطة البريطانية تشدد إجراءات الأمن بلندن على خلفية المستجدات فى فلسطين

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أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، تشديد إجراءات الأمن في مختلف أنحاء العاصمة لندن في أعقاب اندلاع المواجهات بين العناصر الفلسطينية والقوات الإسرائيلية.



وأوضحت الشرطة - في بيان - أنها شددت الأمن مخافة اندلاع تظاهرات خلال الأيام المقبلة على خلفية اندلاع الصراع بين الجانبين، مشيرة إلى أنه سيتم وضع خطة مناسبة لتحقيق التوازن بين الحق في الاحتجاج والحول دون إزعاج سكان لندن.



وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن قرار الشرطة يعقب حدوث مظاهر احتفالية بعملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" الفلسطينية ضد عدد من المستوطنات والمدن الإسرائيلية، وانتشار مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي لأشخاص يوزعون الحلوى احتفالا بالعملية.



يشار إلى أن حركة "حماس" أطلقت صباح أمس السبت عملية "طوفان الأقصى" والتي استهدفت عددا من مستوطنات غلاف غزة والمدن الإسرائيلية والعاصمة تل أبيب بآلاف الصواريخ، إلى جانب الاختراقات من قبل قوات المقاومة برا وجوا، وأسفرت العملية حتى الآن عن مقتل وإصابة مئات الإسرائيليين، كما قتل وأصيب مئات الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي المضاد في قطاع غزة.