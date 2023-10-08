اليوم السابع
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السيطرة على حريق مزرعة دواجن بالشرقية

الأحد، 08 أكتوبر 2023 09:09 ص
السيطرة على حريق مزرعة دواجن بالشرقية سيارات مطافئ - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة على حريق اندلع بمزرعة دواجن نطاق مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من العميد وليد شاهين، مأمور مركز شرطة مشتول السوق، يفيد بلاغا بنشوب حريق بمزرعة دواجن بقرية أبو زايد طريق نبتيت، انتقلت الحماية المدنية إلى موقع الحريق وتم الدفع بسيارة إطفاء وتبين ان المزرعة مكونة من طابق واحد والتهمت النيران محتويات المزرعة.
 
وجارى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة.
 
 
 
 

الشرقية

حريق مزرعة دواجن

مركز مشتول السوق

الحماية المدنية



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