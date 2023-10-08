السيطرة على حريق مزرعة دواجن بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة على حريق اندلع بمزرعة دواجن نطاق مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من العميد وليد شاهين، مأمور مركز شرطة مشتول السوق، يفيد بلاغا بنشوب حريق بمزرعة دواجن بقرية أبو زايد طريق نبتيت، انتقلت الحماية المدنية إلى موقع الحريق وتم الدفع بسيارة إطفاء وتبين ان المزرعة مكونة من طابق واحد والتهمت النيران محتويات المزرعة.

وجارى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة.