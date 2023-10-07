اليوم السابع
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إصابة 4 أشخاص باختناق إثر حريق عقار في شبين القناطر بالقليوبية

السبت، 07 أكتوبر 2023 10:21 م
إصابة 4 أشخاص باختناق إثر حريق عقار في شبين القناطر بالقليوبية إسعاف - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهدت قرية نوي التابعة لمركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، نشوب حريق في طابقين بعقار سكني، حيث أسفر الحريق عن إصابة 4 أشخاص، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ وتم السيطرة علي الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتتم حاليا أعمال التبريد، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي انتدبت العمل الجنائي لبيان سبب الحريق وحصر الخسائر.
 
تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق داخل طابقين بأحد العقارات بمنطقة شبين القناطر، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ وتم الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة علي الحريق.
 
وتم فرض كردون أمني لمحاصرة الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، كما أنقذ رجال الحماية المدنية 4 أشخاص مصابين باختناق جراء الحريق وتم نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتقوم الحماية المدنية حاليا بأعمال التبريد بموقع الحريق لمنع نشوبه مرة أخرى.
 
 

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أمن القليوبية

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