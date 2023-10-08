اليوم السابع
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السيطرة على حريق بسيارة لنقل الوقود في مسطرد و10 سيارات إطفاء أخمدت النيران

الأحد، 08 أكتوبر 2023 04:22 م
السيطرة على حريق بسيارة لنقل الوقود في مسطرد و10 سيارات إطفاء أخمدت النيران رجال الحماية المدنية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة علي حريق نشب بسيارة نقل وقود بمنطقة مسطرد دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، حيث جرى الدفع ب 10 سيارات إطفاء، وتم منع امتداد الحريق لمناطق مجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وانتدبت المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة بنشوب حريق بسيارة نقل وقود بمنطقة مسطرد دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.
 
علي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية لمكان الحريق، وجرى الدفع ب 10 سيارات إطفاء لموقع الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بسيارة لنقل الوقود بمنطقة مسطرد، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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