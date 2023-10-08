اليوم السابع
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الأحد، 08 أكتوبر 2023 04:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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السيطرة على تسرب غاز بشقة سكنية فى الفيوم دون إصابات

الأحد، 08 أكتوبر 2023 02:46 م
السيطرة على تسرب غاز بشقة سكنية فى الفيوم دون إصابات الحماية المدنية - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة على تسرب غاز وقع بشقة سكنية بحى جنوب بمدينة الفيوم، دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تسرب غاز بشقة سكنية بحى جنوب بمدينة الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والاسعاف إلى مكان البلاغ وتبين أنه وقع بشقة سكنية بالطابق الثانى وتم السيطرة عليه وإصلاح العطل، ولم يسفر عن وجود إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 

 

 


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