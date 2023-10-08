اعرف أماكن أول 8 مجمعات خدمية حكومية تم تشغيلها لخدمة المواطنين بسوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

محافظة سوهاج، في طريقها للدخول عصر الرقمنة والتحول الرقمى وذلك من خلال تفعيل وتشغيل المجمعات الخدمية بالقرى لخدمة المواطنين ، وتقديم خدمات يومية مهمة لهم ولكن في وقتا قياسى ومدة زمنية محددة على عكس الماضى، حيث كانت الخدمة تستغرق أياما وأسابيع بل شهور في بعض الأحيان، هذا الأمر بدوره كان يعطل مصالح المواطنين ويخلق حالة من السخط بينهم ولكن في الوقت الحالي التقديم والتنفيذ والإستلام في مكان واحد وبعضها يكون في نفس الوقت من حضور المواطن.

والمجمعات الخدمية الحكومية جاء إنشائها بغرض الوصول إلى المواطن في أبعد نقطة، بغرض تسهيل الحصول على الخدمات الحكومية، مشيرا إلى أن فلسفة العمل فى تلك المراكز ترتكز أيضا على العمل من أجل فصل طالب الخدمة الحكومية عن مقدمها، بغرض الحد من احتمالية الفساد فى تقديم الخدمات الحكومية.

اليوم السابع يقدم للقارئ أماكن أول 8 مجمعات خدمية حكومية " تحيا مصر" تم تشغيلها تشغيلا فعليا أمام الجمهور بالقرى الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعرف عليها

1 – مجمع خدمات حكومية بقريتى أم دومة والرياينة بنطاق الوحدة المحلية بطنا شمال سوهاج

2 – مجمع الخدمات الحكومية بقريتى الجلاوية وسفلاق بنطاق الوحدة المحلية بساقلته شرقى المحافظة.

3 - مجمع خدمات قرية الغريزات بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة شمال المحافظة.

4 - مجمع خدمات قرية أولاد يحى بنطاق الوحدة المحلية بدار السلام جنوب شرقى سوهاج.

5 - مجمع خدمات قرية بنى حميل بنطاق الوحدة المحلية بالبلينا جنوب محافظة سوهاج.

6 - مجمع خدمات قرية البربا بنطاق الوحدة المحلية لمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج.

7 - يشتمل كل مجمع خدمات على "مركز تكنولوجي بالدور الأرضي، وسجل مدني، وشهر عقاري، ومكتب تموين، ومكتب بريد بالدور الأول، ووحدة محلية، ومكتب تضامن اجتماعي، ومجلس شعبي محلي بالدور الثاني".

8 - يذكر أنه تم توزيع المجمعات الحكومية الجديدة على مستوى المحافظة لتكون بقرى "مشطا، أم دومة، الرياينة، المدمر، سلامون" بمركز طما، ومجمعات" السلام، الخيام، أولاد سالم قبلي، أولاد يحيى بحرى" بمركز دار السلام ،مجمعات"شندويل، الغريزات، البطاخ، أولاد إسماعيل، بناويط" بمركز المراغة، ومجمعات" سفلاق، الجلاوية" بمركز ساقلتة، ومجمعات"البربا، العوامر بحري، المجابرة، بيت داوود، بيت علام" بمركز جرجا ، ومجمعات "برديس، أولاد عليو، بنى حميل، عرابة أبيدوس" بمركز البلينا ومجمعات"روافع العيساوية، أولاد حمزة، أولاد سلامة، الدويرات، الزوك الغربية، بمركز المنشاة.



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الأعمال داخل امجمع



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الشباك الواحد



الموظفين بالمجمع فى الجلاوية



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صاللة الإستقبال



مجمع الجلاوية من الداخل



مجمع خدمات الجلاوية بساقلته



مجمع خدمات سفلاق



مجمع خدمات قرية البربا بجرجا



مكتب خدمات التموين



مكتب خدمات الشهر العقارى



مكتب خدمه