إسرائيل تنشر صورا لبعض قتلى الجيش والشرطة فى مواجهات مع الفصائل الفلسطينية

كتب ـ أحمد جمعة

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، صورا لقتلى من جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلى الذين لقوا حفتهم على يد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة صباح يوم أمس السبت.

وقال مسؤول سياسي إسرائيلي رسمي، اليوم الأحد، إن إسرائيل مقبلة على حرب ستسمر لأسابيع طويلة، وأضاف المسؤول الإسرائيلي للقناة 13 العبرية، "الهدف في النهاية إعادة الثقة لسكان الغلاف".

وتابع، "لقد كان هناك فشل استخباراتي خطير، ولكن الوقت الحالي المناسب للقتال وتوجيه الضربات وليس للحساب وهذا سيأتي وقته لاحقاً".

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن "مناطق غلاف غزة تعيش أوضاعا خطيرة، وسنعمل على إجلاء السكان لمواصلة القتال".

أكدت القناة الـ12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، ارتقاع عدد قتلى المستوطنين بنيران الفصائل الفلسطينية في غزة إلى 350 شخصا وإصابة أكثر من 1500 آخرين.

فيما كشفت القناة السابعة الإسرائيلية، السبت، عن مقتل قائد لواء ناحل يوناتان شتاينبرج، وذلك خلال مواجهات مع الفصائل الفلسطينية بالقرب من معبر كرم أبو سالم.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، السبت، إن اليوم هو يوم أسود معربا عن استعداده للثأر لهذا اليوم، مضيفا فى حديث له: "سنضرب مواقع الفصائل الفلسطينية حتى النهاية"، بحسب سكاى نيوز.

ودعا نتنياهو مواطنو غزو الخروج من القطاع لأن الجيش الإسرائيلى سيضرب بكل قوة، وحذر نتنياهو حركة حماس من المساس بالرهائن الإسرائيليين المحتجزين لديها، ووجه لهم رسالة " أقول لحماس أنتم مسؤولون عن صحة وسلامة الرهائن".

وأكد نتنياهو "نحن نواجه هذه المعركة معا هذه الحرب ستستغرق وقتا وأيام صعبة تنتظرنا لكننا سننتصر".

كما وجه نتنياهو الشكرللرئيس الأمريكى جو بايدن على تصريحاته القوية والواضحة.

قصفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلى، الليلة، بعشرات القذائف شاطئ بحر مدينة غزة.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" أن انفجارات ضخمة دوت نتيجة قصف بحرية الاحتلال لشاطئ مدينة غزة، بعشرات القذائف الصاروخية؛ ما تسبب في ذعر وخوف في صفوف المواطنين الفلسطينيين، بصفة خاصة الأطفال والنساء.