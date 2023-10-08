اليوم السابع
Ads
الأحد، 08 أكتوبر 2023 08:22 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الفراخ اليوم.. الكيلو يسجل 80 جنيها للمستهلكين

الأحد، 08 أكتوبر 2023 07:00 ص
أسعار الفراخ اليوم.. الكيلو يسجل 80 جنيها للمستهلكين اسعار الدواجن
كتب - إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ننشر أسعار الدواجن في مصر اليوم الأحد والتي تسجل مستويات 80 جنيها للكيلو فى الأسواق للمستهلكين وسط زيادة في الطلب على الدواجن مع دخول المدارس وارتفاع الاستهلاك في المرحلة الحالية، وسجل سعر كيلو الدواجن في المزارع 70 جنيها مقابل 74 جنيها قبل أسبوع.

وبلغ سعر الساسو 91 جنيها وبلغ سعر الفراخ الأمهات البيضاء 70 جنيها وتحرك سعر الكتكوت الأبيض إلى 30 جنيها والكتكوت الساسو 18 جنيها في تداولات اليوم.

وتحرك سعر كرتونة البيض البلدي 130 جنيها للكرتونة في المزارع مقابل 136 جنيها وكرتونة البيض الأبيض 128 جنيها والبيض الأحمر 130 جنيها، وتصل الأسعار للمستهلك بزيادة 10 و15%.


اسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم

سعر الدواجن في مصر

سعر الدواجن اليوم في مصر

اسعار الدواجن اليوم في مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة