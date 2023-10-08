أسعار الفراخ اليوم.. الكيلو يسجل 80 جنيها للمستهلكين

كتب - إسلام سعيد

ننشر أسعار الدواجن في مصر اليوم الأحد والتي تسجل مستويات 80 جنيها للكيلو فى الأسواق للمستهلكين وسط زيادة في الطلب على الدواجن مع دخول المدارس وارتفاع الاستهلاك في المرحلة الحالية، وسجل سعر كيلو الدواجن في المزارع 70 جنيها مقابل 74 جنيها قبل أسبوع.

وبلغ سعر الساسو 91 جنيها وبلغ سعر الفراخ الأمهات البيضاء 70 جنيها وتحرك سعر الكتكوت الأبيض إلى 30 جنيها والكتكوت الساسو 18 جنيها في تداولات اليوم.

وتحرك سعر كرتونة البيض البلدي 130 جنيها للكرتونة في المزارع مقابل 136 جنيها وكرتونة البيض الأبيض 128 جنيها والبيض الأحمر 130 جنيها، وتصل الأسعار للمستهلك بزيادة 10 و15%.