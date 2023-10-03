اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 09:29 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الفراخ والبيض في الأسواق اليوم الثلاثاء 3- 10- 2023

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 08:00 ص
أسعار الفراخ والبيض في الأسواق اليوم الثلاثاء 3- 10- 2023 الدواجن
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحركت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء إلى مستويات 84 جنيها للكيلو في الأسواق للمستهلكين وسط زيادة في الطلب على الدواجن مع دخول المدارس وارتفاع الاستهلاك في المرحلة الحالية، وسجل سعر كيلو الدواجن في المزارع 74 جنيها.

وبلغ سعر الساسو 91 جنيها وبلغ سعر الفراخ الأمهات البيضاء 68 جنيها وتحرك سعر الكتكوت الأبيض إلى 28 جنيها والكتكوت الساسو 18 جنيها في تداولات اليوم.

وتحرك سعر كرتونة البيض البلدي 136 جنيها للكرتونة في المزارع وكرتونة البيض الأبيض 128 جنيها والبيض الأحمر 130 جنيها ، وتصل الأسعار للمستهلك بزيادة 10 و 15 %

 


الدواجن

اسعار الدواجن

أسعار الدواجن

اسعار الدواجن اليوم

سعر الدواجن



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة