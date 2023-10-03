أسعار الفراخ والبيض في الأسواق اليوم الثلاثاء 3- 10- 2023

كتب إسلام سعيد

تحركت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء إلى مستويات 84 جنيها للكيلو في الأسواق للمستهلكين وسط زيادة في الطلب على الدواجن مع دخول المدارس وارتفاع الاستهلاك في المرحلة الحالية، وسجل سعر كيلو الدواجن في المزارع 74 جنيها.

وبلغ سعر الساسو 91 جنيها وبلغ سعر الفراخ الأمهات البيضاء 68 جنيها وتحرك سعر الكتكوت الأبيض إلى 28 جنيها والكتكوت الساسو 18 جنيها في تداولات اليوم.

وتحرك سعر كرتونة البيض البلدي 136 جنيها للكرتونة في المزارع وكرتونة البيض الأبيض 128 جنيها والبيض الأحمر 130 جنيها ، وتصل الأسعار للمستهلك بزيادة 10 و 15 %