أسعار الذهب اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023 فى مصر

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم بالسوق المصري وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023 ما قيمته 2180 جنيها للجرام بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبورصة العالمية وسوق الصاغة.



أسعار الذهب في مصر اليوم: عيار 21 يسجل 2180 جنيها.

عيار 18 يسجل 1869 جنيها.

عيار 24 يسجل 2491 جنيهًا.

الجنيه الذهب 17440 جنيه.

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع المنتهي بحوالي 15 جنيها إذ فتح الذهب تداولاته عند 2165 جنيها ويسجل آلان 2180 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر رغم التراجعات الحادة في سعر الأونصة العالمية، بالإضافة إلى ضعف الطلب المحلي خلال الفترة الحالية، إلا أن أسعار الذهب عادت إلى التعافي قبل نهاية الأسبوع خاصة مع تطورات الأوضاع في الاقتصاد المصري.

افتتح الذهب جلسة اليوم عند المستوى 2180 جنيه للجرام ليتداول عند نفس المستوى بختام أمس وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون وسط تطورات متلاحقة في أسعار الذهب محلياً وجاء انعكاس سعر الذهب المحلي لأعلى منتصف هذا الأسبوع تقريبا بسبب رغبة الأسواق في التصحيح الإيجابي بعد سلسلة من الانخفاض التدريجي من فوق المستوى 2225 جنيه للجرام، وقد ساعد على هذا التعافي الأخبار التي صدرت مؤخراً عن الاقتصاد المصري.