أسعار الذهب اليوم السبت 7 أكتوبر 2023 فى مصر

تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 7 أكتوبر 2023 استقرار ملحوظ عند مستويات 2165 جنيها للجرام في التداولات اليوم، وسط هدوء ملحوظ فى تحركات الذهب بالأسواق واستقرار الطلب على المشغولات والسبائك والجنيهات الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 21 يسجل 2165 جنيها.

عيار 18 يسجل 1855جنيها.

عيار 24 يسجل 2474 جنيها.

الجنيه الذهب 17320جنيها.

شعبة المعادن تكشف وضع مبيعات الذهب كشف ممدوح عبد الله عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة في غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن هناك هبوط كبير فى مبيعات المشغولات الذهب خلال الأسابيع الثلاثة الماضية رغم انخفاض أسعار الذهب بصورة ملحوظ بما يتجاوز 3 %.

وأضاف ممدوح عبد الله في حديثه مع "اليوم السابع"، أن السوق يشهد حالة من الهدوء الكبير في حركة البيع للمشغولات وكذلك العملات والسبائك الذهب، لافتا إلى أن المستهلك يخشى الشراء وقت هبوط الذهب على الرغم من أن الوقت الحالي ملائم جداً للشراء من حيث السعر الحالي والذي يسجل 2150 إلى 2160 جنيها.

وأشار عضو مجلس إدارة شعبة المعادن إلى أن المستهلك يتجه للشراء مع حدوث حركة نحو الارتفاع في سعر الذهب، وهو ما لم يحدث في الفترة الأخيرة، الأمر الذى قلل من اتجاه المستهلكين للشراء، متوقعاً عودة الرواج للأسواق قريبًا.

وأكد ممدوح عبد الله أنه من النصف الثانى من يوليو وحتى منتصف سبتمبر تقريبًا كان هناك رواج فى حركة شراء الذهب في مصر، وبدأ الاتجاه لشراء المشغولات الذهب بدلاً من السبائك والجنيهات الذهب.