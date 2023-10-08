أستاذ جهاز هضمى: الوجبات السريعة تساهم في الإصابة بالتهاب الأمعاء المزمن

كتبت إيناس البنا

يلعب النظام الغذائي دور كبير في إصابة الشخص بالمرض أو تجنب الإصابة، وهذا ما تؤكده الدراسات الحديثة خاصة الأطعمة الحديثة أو الغربية التي تعتمد على الوجبات السريعة والمشروبات عالية السكر، وما تلعبه من دور في الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد حمدى رئيس وحدة الجهاز الهضمي والمناظير جامعة عين شمس، أن النظام الغذائي للطفل الذى يعتمد على تناول الوجبات السريعة والمشروبات السكرية ومكسبات الطعم وغيرها، تؤدى إلى حدوث خلل في البكتيريا النافعة الموجودة داخل الأمعاء وهو ما قد يسبب التهاب مزمن بالأمعاء بجانب الاستعداد الوراثي للطفل.

وأشار رئيس وحدة الجهاز الهضمى والمناظير بجامعة عين شمس في تصريح خاص لـ " اليوم السابع"، أن التهاب الأمعاء تكون أعراضه على شكل : اسهال ، نزيف في الجهاز الهضمى، فقدان الوزن الغير مبرر، الم البطن المتكرر، وفى هذه الحالة يحتاج المريض إلى تشخيص وقد يتطلب الأمر عمل منظار لمعرفة السبب الدقيق للحالة.

وأضاف الطبيب، أنه هناك طرق للعلاج تشمل تناول العلاج الدوائى المثبط لجهاز المناعة، والعلاج البيولوجى، بالإضافة إلى التغذية العلاجية التي تعد واحدة من طرق السيطرة على نشاط الالتهاب في الجهاز الهضمى وهى طريقة أمنة وقليلة التكلفة مقارنة بطرق العلاج الأخرى وتحسن الحالة الغذائية والنفسية للمريض.