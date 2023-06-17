المصابون بمرض التهاب الأمعاء أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية

أظهرت دراسة جديدة أن المصابين بمرض التهاب الأمعاء (IBD) أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية، مقارنة بغير المصابين بهذا المرض، وفقا للدراسة التي نشرت في مجلة Neurology ونقلها موقع ميديكال اكسبريس.

أضافت الدراسة أن مرض التهاب الأمعاء يسبب السكتة الدماغية، بل يظهر فقط ارتباطا.

ويتسبب مرض التهاب الأمعاء في حدوث التهاب مزمن في الأمعاء. ويشمل مرض كرون والتهاب القولون التقرحي ومرض التهاب الأمعاء غير المصنف.

ووجدت الدراسة أن المصابين بأمراض الأمعاء الالتهابية كانوا أكثر عرضة بنسبة 13% للإصابة بسكتة دماغية لمدة تصل إلى 25 عاما بعد تشخيصهم مقارنة بالأشخاص غير المصابين بمرض التهاب الأمعاء.

وقال مؤلف الدراسة جيانغوي صن، الحاصل على الدكتوراه، من معهد كارولينسكا في ستوكهولم بالسويد: "تظهر هذه النتائج أن المصابين بمرض التهاب الأمعاء وأطبائهم يجب أن يكونوا على دراية بهذا الخطر المتزايد على المدى الطويل. قد يكون فحص عوامل خطر السكتة الدماغية والتحكم فيها أكثر إلحاحا لدى المصابين بمرض التهاب الأمعاء".

وشملت الدراسة 85006 شخصا مصابا بمرض التهاب الأمعاء تم تأكيدها بأخذ خزعة. وتمت مطابقة كل منهم مع ما يصل إلى خمسة أشخاص من نفس سنة الميلاد والجنس ومقاطعة الإقامة الذين لم يكن لديهم إصابة بمرض التهاب الأمعاء، لإجمالي 406987 شخصا.

وخلال متابعة متوسطها 12 عاما، أصيب 3720 من المصابين بمرض التهاب الأمعاء بسكتة دماغية، مقارنة بـ 15599 ممن لم يكن لديهم إصابة بمرض التهاب الأمعاء.

وعندما أخذ الباحثون في الحسبان العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على مخاطر الإصابة بالسكتة