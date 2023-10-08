أستاذ أمراض جلدية توضح أسباب جفاف الشعر وطرق الوقاية

كتبت رانيا عامر

تعانى الكثير من السيدات خلال فصول السنة المختلفة من خطر الإصابة بمسالة جفاف الشعر وترجع تلك الإصابة إلى عدة أسباب منها وراثية وأخرى نتيجة سوء التغذية والعوامل المناخية المتغيرة المحيطة بالبيئة .

أوضحت الدكتورة حنان ندا، أستاذ الأمراض الجلدية بكلية طب القصر العينى جامعة القاهرة، مفهوم الإصابة بجفاف الشعر، تشمل فروة الرأس على الغدة الدهنية فائدتها افراز الدهون تحيط على الشعرة من الخارج لاعطائها طراوة ونضارة فى ذات الوقت، كما أنها تحتوى ايضا على مضادات ميكروبات لحماية فروة الراس والشعر .

وأشارت استشارية الجلدية إلى مفهوم الجفاف أن هناك نقص واضح فى كمية ونوع الدهون التى تفرز من الغدد الدهنية ، بمعنى ان الغدة الدهنية تفرز كمية محددة كل يوم فى حالة افرازها كمية اقل هذا يسبب ما يعرف باسم الجفاف ، لذا فان اختلاف او تغير كمية او نوع التى تفرزها الغدد الدهنية المعلقة بالبصيلة تعرضك لخطر الاصابة بجفاف الشعر .

العوامل الخارجية التى تعرضك لجفاف الشعر

وتحدث الاصابة بجفاف الشعر للرجال والسيدات والاطفال وكبار السن ، ويرجع ذلك لسببين نتيجة التعرض لعوامل بيئية مختلفة على سبيل المثال الخروج من البحر وترك الشعر بدون غسيل ، وايضا استعمال تركبيات للشعر دون استشارة طبية تعطى نتيجة عكسية ، بالاضافة الى الطرق الخاطئة لاستخدام مجفف الشعر والمكواة ،وكريمات فرد الشعر ، كل هذا يضر بالشعر . مما يؤدى كل ذلك الى مسالة تقصيف الشعر حتى الوصول الى مرحلة التساقط .

وتتطرقت الاستشارى إلى ما يعرف مؤخرا بمنتجات الكرايتين والجولوجين وغيرها ، فان تكرار استعمال تلك المواد الكيميائية تؤدى الى صعوبة فى التسريح وبالتالى ضعف الشعر وجفافه .

الأسباب الداخلية التى تسبب الإصابة بجفاف الشعر:

ذكرت الطبيبة أن الأمراض المناعية هى أشهر الأسباب الداخلية التى تسبب جفاف الشعر لدى الكبار والصغار أيضا، وبعض استخدامات الادوية التى تحتوى على فيتامين أ ، هذا يؤدى الى كمية الدهون التى تفرز الغدد الدهنية تقل مما يعرض الأشخاص إلى خطر الإصابة بجفاف الشعر .

وأوصيت بضرورة وضع غطاء على الرأس عند نزول الأشخاص إلى حمام السباحة لحماية الشعر من الكلور، ويجب غسل الشعر فور الخروج من المياه مباشرة بالشامبو .

طرق الوقاية من خطر الإصابة بجفاف الشعر

الابتعاد عن طرق الفرد التى تحتوى على المواد الكيميائية والاستشوار .

استشارة الطبيب فى معرفة نوع الشعرة والطريقة الأمثل للتعامل معها ، ومن هنا يستطيع الفرد تحديد نوع الماسكات وحمامات الكريم والسيرام التى يستخدمها لشعره .

هناك واقى شمس للشعر للوقاية من اشعة الشمس أيضا على شكل سيرام .