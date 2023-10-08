أخبار البورصة اليوم الأحد 8-10-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 8-10-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للشراء، وسط تداولات تصل إلى 2.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 31 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.322 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 43 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 43 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الدولية للأسمدة والكيماويات، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، ودلتا للطباعة والتغليف، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والمشروعات الصناعية والهندسية، وسماد مصر (ايجيفرت)، والدلتا للسكر، والدولية للمحاصيل الزراعية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، وآراب للتنمية والاستثمار العقاري، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وأوراسكوم للتنمية مصر، وأكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، وجي بي كوربوريشن، والعالمية للاستثمار والتنمية.

كما تم إيقاف تداول أسهم: العامة لمنتجات الخزف والصيني، والإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، وكفر الزيات للمبيدات والكيماويات، وأوراسكوم المالية القابضة، والعربية للصناعات الهندسية، والقلعة للاستثمارات المالية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وابن سينا فارما، وحديد عز، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، والإسماعيلية مصر للدواجن، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وبلتون المالية القابضة، والقاهرة للزيوت والصابون، والمصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، ومصر الوطنية للصلب-عتاقة، والعربية للخزف-سيراميكا ريماس، وسبيد ميديكال، وماكروجروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والقاهرة للإسكان والتعمير، وبي أي جي للتجارة والاستثمار.

البورصة تخسر 31 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للشراء، وسط تداولات تصل إلى 2.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 31 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.322 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 719.1 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 88.8 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.18% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.18%، والعرب على 5.64%، واستحوذت المؤسسات على 21.24% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.75%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 85.4 مليون جنيه، 19.1 مليون جنيه، 23.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 2.96 مليون جنيه، 81.9 مليون جنيه، 43.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.6% ليغلق عند مستوى 19357 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 23177 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 8107 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.08% ليغلق عند مستوى 3583 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.71% ليغلق عند مستوى 5340 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 5.45% ليغلق عند مستوى 5085 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 1419 نقطة.

وصعدت أسهم 11 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 141 شركة، ولم تتغير مستويات 52 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الأربعاء الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركة أم أم جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 221.7 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الحديد والصلب المصرية، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 300 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 90 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، والمتحدة للإسكان والتعمير، والقاهرة للإسكان والتعمير، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 10 آلاف سهم، 2.2 مليون سهم، 300 ألف سهم، 1.3 مليون سهم، 37 سهم، 512.4 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت إدارة شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 2913 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 670 ألف سهم.

مصر الجديدة للإسكان

أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، موافقة الجمعية العامة العادية للشركة، على بيع أرض هليوبارك-المدرجة ضمن مخزون الأراضي بالقوائم المالية للشركة- البالغ مساحتها 1695 فدانًا بالقاهرة الجديدة بالأمر المباشر لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمبلغ مقطوع قدره 15 مليار جنيه يسدد على دفعة واحدة عند التعاقد على أن يستنزل منه القيم الخاصة بالاستنزالات والمقدرة بحوالي 2 مليار جنيه.

كما وافق مجلس الإدارة على تشكيل لجنة منبثقة من مجلس الإدارة والاستعانة ومن ذوي الخبرة لدراسة أفضل الفرص الاستثمارية لاستغلال العائد من بيع أرض هليوبارك، ووضع كافة السيناريوهات اللازمة لمعالجة أزمة السيولة بالشركة وتحديد أوجه الاستغلال الأمثل للعائد من بيع هذه الأرض ووضع التصورات اللازمة لاستخدام ذلك العائد بما يحقق مصلحة الشركة، ويمكنها من تنفيذ خطتها الاستراتيجية والتنموية واستعادة مكانتها في ريادة شركات التطوير العقاري وضمت اللجنة أيمن أحمد عبد الوهاب، العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية، وجيهان ممدوح محمد صالح، وأحمد أشرف علي كجوك، ونيفين علي صبور، أعضاء مجلس الإدارة، وفريد فوزي لوندي عضو لجنة المراجعة.

زهراء المعادي

أعلنت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، عن بيع عدد 7 قطع أراضي مخصصة نشاط صناعي خفيف بالمنطقة الصناعية بزهراء المعادي بمساحة من 1300 متر مربع حتى 1630 متر مربع، يسدد مبلغ 500 ألف جنيه تأمين دخول جلسة المزاد، وتباع كراسة الشروط بمقر الشركة بمبلغ ألف جنيه لا تسترد، وجميع الأراضي مسجلة باسم الشركة كاملة المرافق والتسليم فوري، على أن تعقد جلسة المزاد العلني للمزايدة على سعر المتر يوم الأربعاء الموافق 25 أكتوبر الجاري.

رمكو

وافق مجلس إدارة شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، على النظر في قطع الأراضي المعروضة من شركة أمبان للاستثمارات السياحية لسداد المديونية الخاصة بها لدى "رمكو" مبلغ وقدره 677.8 مليون جنيه، مع تكليف مكتب استشاري لعمل تقييم لقطع الأراضي، ومكتب بريمالينزا استشاريون الاستشاري الهندسي لعمل دراسة جدوى هندسية واقتصادية لتلك القطع.

يونيراب

أعلنت الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، عن قيام أحد موردين الأقطان السابقين رفع دعوة تنبيه نزع ملكية عن مساحة 34 ألف متر مربع من أراضي الشركة بالوحدة الرابعة وذلك سدادًا لمديونيات سابقة لتوريد أقطان للشركة وعدم سدادها، وقامت الشركة بالاعتراض وتم قيده برقم 1456 لسنة 2021، ومازال الاعتراض متداول ومؤجل إلى جلسة بتاريخ 15 نوفمبر المقبل.

القناة للتوكيلات الملاحية

قالت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، إنه تم الانتهاء من توقيع عقد بين هيئة موانئ البحر الأحمر، وتحالف شركتي القناة للتوكيلات الملاحية، وشركة السويس للشحن والتفريغ بإدارة وتشغيل عدد 2 ساحة لتخزين البضائع بميناء سفاجا على أن يكون 80% من صافي الإيراد للهيئة لعامة لموانئ البحر الأحمر، ونسبة 20% من صافي الإيراد لتحالف شركتي القناة للتوكيلات الملاحية والسويس للشحن والتفريغ، على أن تكون فترة التعاقد (الساحة 24 ألف متر مربع لمدة 7 سنوات، والساحة 5.1 ألف متر مربع لمدة 5 سنوات).

دايس

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنها تلقت عرض شراء إجباري على أسهم شركة دايس للملابس الجاهزة، مقدم من شركة توما للاستثمارات التجارية والصناعية، بالتحالف مع ماجد سمير توما للاستحواذ على جزء من أسهم راس مال شركة دايس للملابس الجاهزة، وذلك حتى عدد 838.1 مليون سهم بنسبة 46.9% من أسهم رأس مال الشركة المستهدفة بالعرض بعد استبعاد الأسهم التي لن تستجيب لعرض الشراء والحد الأدنى للأسهم حرة التداول، وسعر نقدي يبلغ 0.65 جنيه للسهم.

كيما

أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، إن الشركة حققت إيرادات بلغت 6.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 4.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/2022 بنسبة نمو 149%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.151 مليار جنيه مقابل 651 مليون جنيه بنسبة نمو 177%.

وحققت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، مبيعات بلغت 308.2 مليون جنيه خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 121.2 مليون جنيه خلال العام المالي 2021/2022، بنسبة نمو 254%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 127.8 مليون جنيه.