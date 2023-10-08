مسؤول: انخفاض البورصة المصرية "وقتى".. والسوق استعاد توازنه فى نهاية الجلسة

كتب هانى الحوتى

شهدت البورصة المصرية ، تراجعًا حادًا في بداية تعاملات جلسة تداول اليوم الأحد، بضغوط الأخبار غير الإيجابية عن التصنيف الائتماني، وعدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، قبل أن تعاود تقليص الخسائر في نهاية الجلسة، ونصح خبراء البورصة، بعدم الاندفاع في عمليات البيع، والانتظار لتحسن الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

في هذا الصدد قال مصدر مسئول بالبورصة المصرية، إن انخفاض مؤشرات البورصة وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة تصل إلى 7% تقريبا خلال جلسة تداول اليوم هو أمر وقتي جاء نتيجة تسرع واندفاع في قرارات البيع من بعض السادة المتعاملين.

وأوضح المصدر، أن ارتفاع وتيرة البيع التي حدثت خلال فترة زمنية قصيرة من جلسة تداول اليوم جاءت بسبب حالة القلق من التطورات المحيطة، مشيرا إلى أنه في غضون دقائق من التراجع الكبير للمؤشرات بدأ السوق في استعادة توازنه وتقليص الخسائر بشكل كبير.

ونصح خبراء سوق المال، عدم الحصول على توصيات أو نصائح للاستثمار بالبورصة من مواقع التواصل الاجتماعي أو شخصيات غير محترفين، لأن الاستثمار في البورصة يتطلب المعرفة بقواعد الاستثمار بسوق المال، وطبيعة الاستثمار بها، واقتناء الأسهم القيادية القوية عندما تنخفض أسعارها بشدة، لأن أسعارها ستعاود الارتفاع مستقبلا ما يتيح فرصة لتحقيق مكاسب، على أن يتم الشراء تدريجيًا.