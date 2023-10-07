اليوم السابع
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السبت، 07 أكتوبر 2023 07:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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هرم هوارة يستقبل فوجا سياحيا من تايوان ويسجل الأعلى في استقبال الأفواج.. صور

السبت، 07 أكتوبر 2023 05:59 م
هرم هوارة يستقبل فوجا سياحيا من تايوان ويسجل الأعلى في استقبال الأفواج.. صور هرم هوارة يستقبل فوج سياحي من تايوان
الفيوم رباب الجالي

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صرحت نرمين عاطف مديرة إدارة الوعى الأثري بمنطقة آثار الفيوم أن منطقة هرم هوارة الأثرية إستقبلت اليوم زيارة وفد سياحى من تايوان لمشاهدة جمال المنطقة الأثرية وأبدوا إعجابهم وسعادتهم بزيارة المنطقة.

ولفتت نرمين عاطف أن منطقة هوارة الأثرية تشهد حالة من الرواج ضمن الإقبال السياحى لزيارة المعالم الأثرية بمحافظة الفيوم وكانت  منطقة هوارة من أكثر المناطق الأثرية التي شهدت زيارات متعددة من السياح للإستمتاع بمشاهدة تصميمه المميز، باعتباره أحد الرموز المهمة التي تمثّل السياحة في الفيوم.

ولفتت مديرة إدارة الوعي الأثري أن هناك  توجيهات من قيادات وزارة السياحة والآثار، والدكتور علي البطل مدير عام آثار الفيوم وحسين عبد القادر مدير المنطقة بضرورة الإهتمام بالمناطق الأثرية وتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية، ولذلك حرصت إدارة الوعي الأثري، على رصد حركة السياحة بالمناطق الأثرية بمحافظة الفيوم ومتابعتها بصورة دورية.

هرم هوارة يستقبل فوج سياحي من تايوان (1)
هرم هوارة يستقبل فوج سياحي من تايوان (1)

 

هرم هوارة يستقبل فوج سياحي من تايوان (2)
هرم هوارة يستقبل فوج سياحي من تايوان (2)

 

 


هرم هوارة

آثار الفيوم

الفيوم

محافظة الفيوم



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