نائب محافظ الأقصر يكشف تفاصيل العمل بتوصيل خطوط الغاز الطبيعى بالمدن والقرى

الأقصر – أحمد مرعى

كشف محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، عن تفاصيل العمل بمشروعات وخطط توصيل الغاز الطبيعى فى مدن محافظة الأقصر خلال الشهور الماضية، وذلك بناءاً على تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبالتنسيق الكامل والمستمر مع وزارة البترول وشركاتها لسرعة تنفيذ هذا المشروع الحضاري المهم.

وأضاف نائب محافظ الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه فى مدينة القرنة تم تنفيذ عدد 2900 عميل محول وجارى تنفيذ الأعمال بقطاعات 1و 2 و 4و7و8و9و10، وتم تحفيز العملاء للتعاقد عن طريق المنحة المقدمة من الشركة القابضة تقسيط 6 سنوات نظرا لمستوى المعيشة، وفى مدينة شرق الأقصر ومدينة البياضية تم الإنتهاء من توصيل الغاز الطبيعى لجميع عملاء مدينة شرق الأقصر غرب وشرق السكة الحديد ومدينة البياضية بإجمالى عدد عملاء 62400 عميل محمول.

وأوضح محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، إنه فى منطقة منشأة العمارى والحبيل والزناقطة بمدينة الأقصر، تم البدء بأعمال التحويلات بتاريخ 21 / 1/ 2021 وذلك بإجمالى عدد عملاء 11700 عميل محول، وبلغت أعمال الشبكات الأرضية بإجمالى أطوال 148 كيلو متر، وتم تنفيذ أعمال التركيبات لعدد 12400 (عميل متكامل - داخلى وخارجى)،

وفى مدينة إسنا تم البدء بأعمال التحويلات بتاريخ 13/2/2020 بإجمالى عدد عملاء 18600 عميل محول، وتم الانتهاء من الأعمال اللازمة للخط المغذي للمدينة بطول 13 كم وعدد 3 عديات صرف زراعى وعدد 9 عديات رى، و بلغت أعمال الشبكات الأرضية بإجمالى أطوال 182 كم، وتم تنفيذ أعمال التركيبات لعدد 19.450 (عميل متكامل - داخلى وخارجى)، وفى مدينة أرمنت تم تنفيذ أعمال الرفع المساحى حوالى 13100 عميل بالمدينة وبلغت أعمال الشبكات الأرضية بإجمالى أطوال 49 كم، وتم تنفيذ أعمال التركيبات لعدد 4500 (عميل متكامل - داخلى وخارجى).