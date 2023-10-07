محافظ الغربية يفتتح بطولة الجمهورية الأولى لشطرنج المدارس.. صور

الغربية عادل ضرة

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، بطولة الجمهورية الأولى لشطرنج المدارس، والتي تقام تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بالتعاون مع الاتحاد المصري للشطرنج في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي والذي يوافق السابع من أكتوبر من كل عام، بحضور المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، ويسرى الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة، الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والدكتور مني يحيي مستشار التربية الرياضة والعسكرية بوزارة التربية والتعليم والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، المحاسب محمد السيد خلاف رئيس منطقة الغربية للشطرنج.

وبدأت البطولة بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية وثم عرض حياة كريمة لمدرسة الزهراء بنات بإدارة شرق طنطا التعليمية ثم عرض احلم معنا لمدرسة مدينة العمال بإدارة غرب المحلة التعليمية ثم تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بطولة الجمهورية الأولى لشطرنج المدارس والتي يشارك فيها 343 لاعب منهم 163 من المرحلة الابتدائية و 108 من المرحلة الإعدادية و 72 من المرحلة الثانوية من 20 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأشاد رحمي بالبطولة مؤكدا أن الشطرنج يعد من أهم الأنشطة الرياضية التي تنمي مهارات التفكير والتخطيط والإبداع والابتكار لدى الطلاب وخاصة الأطفال في السن الصغير حيث يشارك في البطولة أطفال بداية من عمر فئات عمرية مختلفة.

وأشار المحافظ إلى أهمية النشاط الرياضي ودوره الفعال في تعزيز قيم المنافسة الشريفة بين الشباب، وأن الدولة في الجمهورية الجديدة تولي الرياضة اهتماما بالغا، وتحرص على تبنى المواهب البارزة في كافة الأنشطة الرياضية.