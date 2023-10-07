مؤشرات الإصابة بخراج الأسنان.. اعرف طرق الوقاية منه

كتبت نهير عبد النبى

خراج الأسنان واحد من المشكلات المزعجة التى قد يتعرض لها البعض ويسبب ألم شديد ، وهو عبارة عن هو جيب من الصديد ناتج عن عدوى بكتيرية. ويمكن أن يظهر الخراج في أجزاء مختلفة بالقرب من السن لعدة أسباب، فيتكون الخراج القمي في طرف الجذر، في حين يتكون خراج دواعم السن في اللثة بجانب جذر السن.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinicعادةً ما يحدث خراج الأسنان القمي نتيجة عدم معالجة تجويف الأسنان، أو الإصابة أو المعالجة السابقة للأسنان. يمكن أن تسبب العدوى الناتجة مع التهيج والتورم (الالتهاب) ظهور خراج عند طرف الجذر.

سيعالج أطباء الأسنان خراج الأسنان من خلال تصريفه والتخلص من العدوى. ولربما أمكنهم الحفاظ على سنك عن طريق علاج نفق الجذر. لكن في بعض الأحيان، يضطرون إلى خلع السن. علما بأن ترك خراج الأسنان دون معالجته قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تصل إلى تعريض حياتك للخطر.

يمكن أن تدخل البكتيريا في الجزء الأعمق من السن إما من خلال التجويف العميق أو رقاقة أو شق في سنك. ويمكن أن تتسبب العدوى الناشئة والالتهاب في خراج في طرف الجذر.

تشمل مؤشرات الإصابة بخراج الأسنان وأعراضها:

-وجع الأسنان الحاد والمستمر والطاعن الذي يمكن أن يصل إلى عظم الفك أو الرقبة أو الأذن

-ألم أو انزعاج من درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة

-ألم أو انزعاج عند الضغط عليها عند المضغ أو القضم

-الحمى

-تورم في الوجه أو الخد أو الرقبة قد يؤدي إلى صعوبة في التنفس أو البلع

-تورم العقد اللمفية الموجودة تحت الفك أو في الرقبة والشعور بألم عند لمسها

-رائحة كريهة في الفم

-انبعاث رائحة كريهة والشعور بمذاق كريه فجأة، وخروج سائل مالح الطعم في الفم، واختفاء الألم عند انفجار الخراج

يحدث خراج جدران قمة الأسنان عندما تصيب البكتيريا لب الأسنان. واللب هو الجزء الداخلي من السن الذي يحتوي على الأوعية الدموية والأعصاب والنسيج الضام.

وتدخل البكتيريا إما عن طريق تسوس أو تفتت أو كسر في الأسنان وتنتشر وصولاً إلى الجذر. ويمكن للعدوى البكتيرية أن تسبب تورمًا والتهابًا في طرف الجذر.

عوامل الخطورة

قد تزيد هذه العوامل من خطر الإصابة بخرَّاج الأسنان:

-العادات السيئة في التعامل مع الأسنان وقلة العناية بها. يمكن أن تزيد قلة العناية بالأسنان واللثة -مثل عدم تنظيفها بالفرشاة مرتين وعدم تنظيفها بالخيط- من فرص الإصابة بمشكلات في الأسنان. وقد تشمل هذه المشكلات تسوّس الأسنان، وأمراض اللثة، وخرّاج الأسنان، وغيرها من المضاعفات التي تصيب الأسنان والفم.

-اتباع نظام غذائي مرتفع السكريات. يمكن أن تسهم كثرة تناول الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكريات -مثل الحلويات والمشروبات الغازية- في الإصابة بتسوّس الأسنان التي تتحول إلى خراريج في الأسنان.

-جفاف الفم. يمكن أن يزيد جفاف الفم من احتمالية الإصابة بتسوس الأسنان. وغالبًا ما يكون جفاف الفم أثرًا جانبيًا لأدوية معينة أو مشكلات متعلقة بالتقدم في السن.

من المهم تفادي تسوس الأسنان للوقاية من ظهور أي خراج بها. فاعتنِ جيدًا بأسنانك حتى لا تتسوس، باتباع النصائح التالية:

-اشرب الماء المحتوي على الفلورايد.

-اغسل أسنانك مرتين على الأقل يوميًا لمدة دقيقتين باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد.

-استعمل خيط الأسنان أو جهاز تنظيف الأسنان بالماء لتنظّف ما بين أسنانك يوميًا.

-استبدل فرشاة أسنانك كل 3 إلى 4 أشهر، أو حينما تهترئ شعيراتها.

-تناوَل الأطعمة الصحية، وقلِّل المأكولات المحلاة والتسالي بين الوجبات.

-احرص على زيارة طبيب الأسنان بانتظام لإجراء الفحوصات الطبية والخضوع لجلسات التنظيف بمعرفة المتخصصين.