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فيديو متداول للحظة سيطرة مسلحين من حماس على دبابة إسرائيلية وأسر قائدها

السبت، 07 أكتوبر 2023 12:06 م
فيديو متداول للحظة سيطرة مسلحين من حماس على دبابة إسرائيلية وأسر قائدها اسر جندي اسرائيلي
كتب عبد الوهاب الجندى

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تداولت وسائل تواصل اجتماعي فلسطينية مشاهد سيطرة مسلحين من حركة "حماس" على دبابة إسرائيلية وأسر من في داخلها.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أنه تم خطف عدد كبير من الجنود بعد الاقتحام على دبابة إسرائيلية، من قبل "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس".

ونقل تلفزيون "أي 24" عن مفوض الشرطة الإسرائيلي القول إن مسلحين من حركة حماس اشتبكوا في معارك في 21 موقعا في جنوب إسرائيل. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن اشتباكات ضارية تدور بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين في عدة بلدات.

وقال جيش الاحتلال  الإسرائيلي إن عمليات التسلل تمت بطائرات شراعية وبحرا وبرا.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن القتال دائر عند معبر إيريز الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة وقاعدة زاكيم.

 


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