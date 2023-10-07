فلسطينيون يستولون على دبابة إسرائيلية بحدود قطاع غزة.. صور

وكالات

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورا لفلسطينيين يحتفلون بالسيطرة على دبابة إسرائيلية على حدود قطاع غزة، وأظهرت الصور إضرام الفلسطينيين النار فى الدبابة الإسرائيلية ورفع علم فلسطين عليها.



أسر دبابة اسرائيلية



دبابة إسرائيلية



دبابة



رفع علم فلسطين على دبابة للاحتلال

ودمرت طائرات سلاح الجو التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، برج فلسطين السكني بالكامل في قطاع غزة والذى يعد أحد أكبر الأبراج السكنية بعد إطلاق عشرة صواريخ على البرج السكنى، بالإضافة لاستهداف عدد من منازل المدنيين في القطاع.

فيما توعدت الفصائل الفلسطينية جيش الاحتلال الإسرائيلي برد قاس على قصف المنازل السكنية، مضيفة: على تل أبيب الوقوف على قدم واحدة بعد استهداف الأبراج السكنية في غزة.

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، مقتل 100 إسرائيليا وإصابة أكثر من 1000 آخرين بينهم حالات حرجة، ونشر الإعلام الإسرائيلي صورا ت برز أسر الفصائل الفلسطينية لعدد من المستوطنين وجنود الاحتلال من غلاف غزة خلال علمية طوفان الأقصى.

وتواصل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة إطلاق الصواريخ على مستوطنات غلاف غزة، وذلك في إطار عملية "طوفان الأقصى" التى أطلقتها الفصائل فجر اليوم ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي وتحديدا المستوطنات المحاذية لغلاف غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، عشرات الغارات على مواقع للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وتحديدا في المناطق الحدودية شرق غزة ومنها جباليا وبيت لاهيا، واستهدف سلاح الجو الإسرائيلي عدد من المستشفيات في غزة.

وأكدت القناة 12 الاسرائيلية، السبت، مقتل ما لا يقل عن 100 إسرائيلي في عملية طوفان الأقصى التى نفذتها الفصائل الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة، السبت، استشهاد 198 فلسطينيا وإصابة 1610 آخرين بجراح مختلفة، وذلك جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بالمدفعية والغارات المكثفة.

فيما أكدت الفصائل الفلسطينية فى غزة، السبت، تمكنها من أسر عدد من قادة عسكريين في جيش الاحتلال خلال عملية "طوفان الأقصى" التي تم إطلاقها صباح اليوم ضد مستوطنات إسرائيلية شمال القطاع.

فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، احتجاز الفصائل الفلسطينية لـ 50 رهينة إسرائيلي في مستوطنة بارى، مشيرة إلى أن مفاوضات تجرى بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية لإطلاق سراحهم.