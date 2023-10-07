فحص 1200 مواطن ضمن قوافل حياة كريمة الطبية فى دمياط

أطلقت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية استهدفت مدينة دمياط الجديدة، وذلك ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وشملت القافلة عددا من التخصصات المتنوعة أبرزها الباطنة والجراحة والنساء والتوليد والأطفال والرمد والأنف والأذن والجلدية والمسالك وتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى إجراء الإشاعة والتحاليل الطبية بالمجان.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أنه قد بلغ إجمالى القافلة تمكنت من فحص 1260 مواطنا، حصل 8 منهم على قرارات تحويل للمستشفيات المختصة، بينما تم استصدار 5 قرارات علاج على نفقة الدولة لبعض الحالات، بالإضافة إلى إجراء 380 تحليلا معمليا، فضلا عن إحالة 48 مواطنا إلى قسم الإشاعة والسونار، مشيرا إلى أنه تم صرف الأدوية بالمجان لجميع الحالات من خلال صيدلية القافلة.

وأضاف وكيل صحة دمياط، إلى استمرار تلك القوافل لتغطية المحافظة بالكامل، موضحا أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أثرت بشكل إيجابى على منظومة الصحة داخل المحافظة، مؤكدا أن هناك الكثير من الخدمات التى نجحت تلك القوافل فى تقديمها للمواطنين بالمجان خاصة المناطق النائية داخل المحافظة.