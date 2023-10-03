اليوم السابع
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"صحة دمياط" تدعو السيدات للكشف المبكر عن سرطان الثدى

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 04:09 م
"صحة دمياط" تدعو السيدات للكشف المبكر عن سرطان الثدى 100 مليون صحة-أرشيفية
دمياط معتز الشربيني

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دعت مديرية الصحة بدمياط السيدات بكافة أنحاء محافظة دمياط للكشف المبكر علي سرطان الثدي ضمن حملة 100مليون صحة.
 
وأكد بيان صادر عن مديرية الصحة بدمياط أن شهر أكتوبر هو شهر التوعية بسرطان الثدي، ويعتبر فرصة للاطمئنان على سلامتك من الإصابة بسرطان الثدي، بالكشف بالمجان في العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.
 
ووجه البيان رسالة الي السيدات تضمنت اكشفي واطمني على صحتك بالمجان ضمن حملة 100 يوم صحة كل يوم من 9 صباحًا لـ 9 مساء، الحملة متواجدة في جميع الوحدات الصحية والفرق المتنقلة.

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