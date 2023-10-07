رئيس جامعة المنوفية يتفقد كليتى الحاسبات والذكاء الاصطناعى ومركز التطوير المهنى

المنوفية – محمود شاكر

أجرى الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، زيارة وجولة تفقدية بكليتي الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والمركز الجامعي للتطوير المهني، لتهنئة الطلاب بالعام الدراسى ومتابعة انتظام الدراسة رافقه الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعمداء الكليات، وذلك في إطار المتابعة الدورية لانتظام العملية التعليمية بكليات الجامعة و خلال الأسبوع الأول من بدء العام الدراسى الجديد.

تفقد رئيس الجامعة في بداية جولته كلية الحاسبات و المعلومات وكان في استقباله الدكتور حاتم محمد سيد أحمد عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنوفية ،والدكتور حمدى موسي وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب، والدكتور محى هدهود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب الأسبق.

تفقد القاصد انشطة الأسر الطلابية، ضمن فعاليات إستقبال الطلاب الجدد كما تفقد مدرجات الكلية والمعامل ، والتقى بطلاب الفرق المختلفة، وجه لهم التهنئة بالعام الدراسي الجديد ،مؤكدا علي أهمية الإلتزام بحضور المحاضرات و الإهتمام بالتدريبات العملية .

وأثناء الزيارة اعتمد الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة نتيجة التراكمى للفرقة الرابعة بنظام الساعات المعتمدة للفصل الدراسي الصيفى للعام الجامعى 2023/2022، كما اعتمد نتيجة تراكمى الفرقة الرابعة " للنظام الفصلى " دور سبتمبر للعام الجامعى 2023/2022، كما اعتمد القاصد نتيجة التراكمى المستوى الرابع لطلاب برنامجى " الحوسبة و المعلوماتية الحيوية ، هندسة البرمجيات " للفصل الدراسي الصيفى للعام الجامعى 2023/2022.

كما تفقد القاصد المعامل وتدريبات طلاب الجامعة المصرية للتعليم الالكتروني الأهلية، وتفقد المركز الجامعى للتطوير المهني والتقي بالطلاب المتدربين واثني علي الأنشطة والدورات التدريبية التي يقدمها المركز .

وفي نهاية جولته تفقد رئيس الجامعة كلية الذكاء الاصطناعي وكان في استقباله الدكتور اسامة عبد الرؤوف عميد الكلية ، والدكتور أحمد كفافي وكيل الكلية، وقام رئيس الجامعة بتفقد معامل الكلية والمدرجات، واطمأن على تواجد أعضاء هيئة التدريس والطلاب وانتظام المحاضرات، ورحب بالطلاب الجدد وطلاب الفرق المختلفة وجه لهم التهنئة بالعام الدراسي الجديد.