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طلاب جامعة المنوفية ينجحون فى محو أمية 5711 دارسًا بدورة يوليو 2023

الخميس، 05 أكتوبر 2023 02:39 م
طلاب جامعة المنوفية ينجحون فى محو أمية 5711 دارسًا بدورة يوليو 2023 الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية
المنوفية - محمود شاكر

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أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية نجاح طلاب جامعة المنوفية في محو أمية 5711 مواطنًا ومواطنة خلال دورة يوليو 2023 من خلال الفصول التي تعاقدوا عليها بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار، ليصبح إجمالي عدد المواطنين الذين تم تحريرهم من الأمية من قبل طلاب جامعة المنوفية منذ عام 2014 وحتى الآن  61087 مواطنًا ومواطنة بمختلف قرى ومراكز محافظة المنوفية وخارجها.

وأشاد رئيس الجامعة بهذا الإنجاز الهام ضمن أنشطة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وجهود الدولة المصرية فى ظل قيادتها السياسية لتحسين مستوى جميع الخدمات المقدمة للقرى الأكثر احتياجا، والتأكيد على محو الأمية لأنها تمثل قضية قومية يجب مواجهتها والقضاء عليها، ويتم تقديم كافة أوجه الدعم لطلاب الجامعة للقيام بدورهم تجاه هذه القضية الهامة التى تأتى ضمن أولويات العمل الجامعي خلال الفترة القادمة وذلك في إطار المسئولية الاجتماعية والوطنية للجامعة تجاه الوطن.

وأشار الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع إلى أن الجامعة تبنت منذ فترة مبادرة قرى بلا أميه وشارك الطلاب فى القوافل المتكاملة التى نظمتها الجامعة لقرى المحافظة، موجها الشكر لمركز تعليم الكبار ولجميع الكليات المشاركة في المشروع القومى لمحو الأمية وتعليم الكبار.

 


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