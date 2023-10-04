وفد أكاديمية العلوم الاجتماعية بالصين يزور جامعة قناة السويس

الإسماعيلية - صبرى غانم

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس اليوم الأربعاء وفد أكاديمية العلوم الإجتماعية بالصين، وذلك فى إطار زيارة الوفد للمشاركة فى احتفالية التبادل الحضارى بين مصر والصين، التى أقامها معهد كونفوشيوس بالجامعة، احتفالا بأعمال الكاتب الصينى الشهير "كوموجو".

وذلك ضمن فاعليات الأسبوع الثقافى المقام بالتعاون بين معهد كونفوشيوس وأكاديمية العلوم الإجتماعية، وجامعة اللغات والثقافة ببكين .

ورحب الدكتور ناصر مندور بالوفد الصيني، مُعرباً عن سعادته بجميع الفاعليات الصينية التى تنظم بالجامعة، مؤكداً على ضرورة دعم هذا التعاون وترسيخه من خلال تلك الاحتفالات.

حضر اللقاء الدكتور حسن رجب أستاذ الدراسات الصينية بالجامعة، وجانج تينج هونج مدير معهد كونفوشيس بالجامعة، والذى أكد أن الفاعليات الثقافية تشمل إجراء مسابقات لطلبة اللغة الصينية بالجامعة، فى إلقاء شعر كومورو، وفن كتابة خط شعر الأديب الصينى الكبير.

جدير بالذكر أن الشاعر الصينى "كوموجو" أحد أشهر أدباء الصين فى الثقافة الحديثة والمعاصرة ( 1892-1978)، وصاحب كثير من المؤلفات فى الشعر والتاريخ وعلم الخطوط القديمة والترجمة، ويعد رائد المسرح الصيني، حيث ساهم فى تطوير كثير من فنون المسرح فى الصين.

تولى "كوموجو" العديد من المناصب الهامة ومنها نائب رئيس مجلس الوزراء بمجلس الإدارة الحكومية للصين الجديدة، ونائب رئيس اللجنة الدائمة بمجلس نواب الشعب الصيني، ورئيس اتحاد العاملين فى الآداب والفنون بالصين، ونائب رئيس المجلس التنفيذى للمؤتمر الدولى لحفظ السلام، حيث كانت له إسهامات عظيمة فى مجال السلام العالمي.

وزار "كوموجو" مصر فى حقبة الخمسينيات فى عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، حيث كانت مصر أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين، وكتب الشاعر الكبير قصائد تتغنى بمصر وجمال نيلها العظيم، حيث عُرف عن الشاعر الصينى الكبير حبه الشديد لمصر والدفاع عنها فى المحافل الدولية خصوصًا أثناء العدوان الثلاثى 1956.

وقام الدكتور ناصر مندور بإهداء درع جامعة قناة السويس للوفد الصينى وفى المقابل قدم الوفد بعض الهداية التذكارية لرئيس الجامعة.