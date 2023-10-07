رئيس الوزراء: مجلس شباب العالم الإسلامى منصة تساهم فى تحقيق أهداف التنمية

كتب سمير حسنى

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن مجلس شباب دول العالم الإسلامي يهدف إلى دعم ومساندة الشباب في مجالات عمل المنظمة ويقدم التوعية والتطوير للشباب من أجل تحفيزه على المشاركة في التنمية المتكاملة في جميع دول العالم الإسلامي والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أضاف رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر العام بالمحاكاة لـ"الإيسيسكو"، أن المجلس يعمل كمنصة تحتضن الشباب المبدع وتزرع الأمل في نفوسهم وتستثمر طاقاتهم لإعداد طاقات عربية وإسلامية شابة واعدة، وذلك عبر قطاعات واختصاصات المنظمة، بالإضافة إلى إتاحة دراسات واستطلاعات تختص بدول العالم الإسلامي .