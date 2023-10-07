اليوم السابع
Ads
السبت، 07 أكتوبر 2023 01:12 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء: مجلس شباب العالم الإسلامى منصة تساهم فى تحقيق أهداف التنمية

السبت، 07 أكتوبر 2023 12:29 م
رئيس الوزراء: مجلس شباب العالم الإسلامى منصة تساهم فى تحقيق أهداف التنمية مصطفى مدبولى - رئيس الوزراء
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن مجلس شباب دول العالم الإسلامي يهدف إلى دعم ومساندة الشباب في مجالات عمل المنظمة ويقدم التوعية والتطوير للشباب من أجل تحفيزه على المشاركة في التنمية المتكاملة في جميع دول العالم الإسلامي والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أضاف رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر العام بالمحاكاة لـ"الإيسيسكو"، أن المجلس يعمل كمنصة تحتضن الشباب المبدع وتزرع الأمل في نفوسهم وتستثمر طاقاتهم لإعداد طاقات عربية وإسلامية شابة واعدة، وذلك عبر قطاعات واختصاصات المنظمة، بالإضافة إلى إتاحة دراسات واستطلاعات تختص بدول العالم الإسلامي .

 


السيسي

السيسى

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

اخبار الرئيس السيسي

عام الإيسيسكو

الإيسيسكو

عام الإيسيسكو للشباب

منظمة الإيسيسكو

منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة