حياة كريمة.. طفرة كبيرة فى محطات مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

شهدت محافظة المنيا ، طفرة كبيرة من خلال مشروعات المياه والصرف الصحى التى تم تنفيذها، ومنها ما يجرى تنفيذه، ومنها محطة رفع دير العذراء التابعة لمركز ومدينة سمالوط بمحافظة المنيا، والتى تبلغ تكلفتها الإجمالية 35 مليون جنيه، ومحطة رفع صرف صحي البدرمان ومحطة معالجة البدرمان بالمنيا بطاقة 6000 م3 / يوم وتقدر التكلفة بحوالي 110 ملايين جنيه، وتخدم حوالي 10 آلاف مواطن، كذلك محطة مياه وشبكات أبو قرقاص بإجمالي تكلفة 885 مليون جنيه، وبطاقة 204 ألف متر مكعب/ يوم، وتخدم شبكات أبو قرقاص 3 مراكز بإجمالي 57 قرية، تضم 750 ألف نسمة.

محطة مياه العدوة

محطة معالجة مياه العدوة 200ل/ث والتى تم إنشاؤها ضمن مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي حياة كريمة بتكلفة إجمالية 200 مليون جنيه تقريبا على مساحة 25 فدانا، وتوسعات محطة الصرف الصحي بالعدوة بالمنيا، بطاقة 8000 متر مكعب يوميا بتكلفة 35 مليون جنيه.

ومحطة صرف صحى بني وركان والتى تبلغ طاقتها الاستيعابية 3000 متر مكعب يوميا ومحطة الصرف الفرعية بالعدوة بطاقة استيعابية 1500كما تابع محطة مياه قصر الرقيب25ل/ث ومحطة بنى وركان المرشحة 60ل/ث ومحطة مياه مدينة العدوة المرشحة 50ل/ث والمحطة الرئيسية للصرف الصحى 2000متر مكعب ومحطة رفع صرف صحى كفر مهدى 250مترا مكعبا فى الساعة ومحطة مياه صفانية25ل/ث ومركز خدمة العملاء المطور.

بالاضافة إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحى بقرية دير ابوحنس التابعة لمركز ملوى بالمنيا على مساحة 45 ألف متر مربع المحطة تخدم 4 قرى تابعة للمركز القرى التى تخدمها المحطة البرشا ودير البرشا و دير أبو حنس والشيخ عبادة الطاقة الإنتاجية للمحطة 15 ألف متر مكعب / يومياً 5-إجمالي تكلفة المحطة 600 مليون جنيه

ومحطة معالجة الصرف الصحى بقرية البرجاية، والتى بلغت تكلفتها 125 مليون جنيه، منها 50 مليون لمحطة الرفع، و75 مليون لمحطة المعالجة بطاقة تبلغ 6000 م3 يوميا.المشروع يتكون من مبنى المدخل والمصافى وأحواض التهوية والترسيب وأحواض تركيز الحمأة ومبنى الإدارة والمعمل والمبانى الخدمية. المشروع يخدم سكان 4 قرى هى البرجاية وزهرة وصفط اللبن والإسماعيلية وهى من القرى الأكثر كثافة سكانية بمركز المنيا