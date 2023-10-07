اليوم السابع
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حياة كريمة.. الكشف على 1417 حالة خلال قافلة علاجية بقرية النصر 6 بالمنيا

السبت، 07 أكتوبر 2023 03:44 م
حياة كريمة.. الكشف على 1417 حالة خلال قافلة علاجية بقرية النصر 6 بالمنيا القافلة الطبية
المنيا- حسن عبد الغفار

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وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة ، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، بشأن تنفيذ قافلة طبية على مدار يومي 2 و3 أكتوبر الجاري بقرية النصر 6 بمركز العدوة، حيث شملت القافلة توقيع الكشف الطبي بعدد من التخصصات المختلفة جاءت ما بين (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان - مسالك) ، وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1417 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان منها 289 حالة جراحة ، 315 حالة أطفال، 184باطنة، 83 نساء ، 36 تنظيم الأسرة، 80 أسنان، 222 رمد، 149 جلدية، 59 قلب، إلى جانب إجراء 87 تحليلا ً متنوعاً، 3 موجات صوتية، و 6 حالات أشعة سينية و 115 كشف مبكر للضغط والسكر، و5 حالات خلع أسنان، وتحويل 5 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج ، بالإضافة إلى عقد ندوات للتثقيف الصحي لعدد 116 مترددا لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين.

 
 

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