تخدم 75 ألف نسمة.. تعرف على محطة صرف صحى جبل الطير بالمنيا ضمن حياة كريمة

المنيا- حسن عبد الغفار

شهدت محافظة المنيا، عدد من المشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصرى، والتى تشنل 192 قرية و757 تابع وبتكلفة 30 مليار جنيه.

ومن بين المشروعات العملاقه التى تم تنفيذها، محطة صرف جبل الطير، بمركز سمالوط بمحافظة المنيا وتقام محطة الصرف جبل الطير على مساحة 5 أفدنة وتبلغ التكلفة الإجمالية لها 160 مليون جنيه، وهى محطة معالجة ثنائية، ومخصص لها 470 فدان مساحة، وكفاءتها 7500 متر مكعب يومى، ويستفيد منها 75 ألف نسمة، وتخدم 4 قرى، بخلاف التوابع وهى قرى بنى خالد وجبل الطير البحرية، وجبل الطير القبلية، والسرايرة.