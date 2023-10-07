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تخدم 75 ألف نسمة.. تعرف على محطة صرف صحى جبل الطير بالمنيا ضمن حياة كريمة

السبت، 07 أكتوبر 2023 03:30 م
تخدم 75 ألف نسمة.. تعرف على محطة صرف صحى جبل الطير بالمنيا ضمن حياة كريمة حياة كريمة - أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار

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شهدت محافظة المنيا، عدد من المشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصرى، والتى تشنل 192 قرية و757 تابع وبتكلفة 30 مليار جنيه. 

ومن بين المشروعات العملاقه التى تم تنفيذها، محطة صرف جبل الطير، بمركز سمالوط بمحافظة المنيا وتقام محطة الصرف جبل الطير على مساحة 5 أفدنة وتبلغ التكلفة الإجمالية لها 160 مليون جنيه، وهى محطة معالجة ثنائية، ومخصص لها 470 فدان مساحة، وكفاءتها 7500 متر مكعب يومى، ويستفيد منها 75 ألف نسمة، وتخدم 4 قرى، بخلاف التوابع وهى قرى بنى خالد وجبل الطير البحرية، وجبل الطير القبلية، والسرايرة.
 
وشهدت محافظة المنيا، طفرة كبيرة من خلال مشروعات المياه والصرف الصحى التى تم تنفيذها، ومنها ما يجرى تنفيذه، محطة رفع صرف صحي البدرمان ومحطة معالجة البدرمان بالمنيا بطاقة 6000 م3 / يوم وتقدر التكلفة بحوالي 110 ملايين جنيه، وتخدم حوالي 10 آلاف مواطن، كذلك محطة مياه وشبكات أبو قرقاص.
 
 

محطات صرف صحى

جبل الطير

سمالوط

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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