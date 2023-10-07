حادث يودي بحياة 4 أشخاص في التجمع.. والتحقيقات: السرعة الزائدة السبب

حادث مؤلم شهدته منطقة التجمع الخامس، بعد انقلاب سيارة بعد اختلال عجلة القيادة، ما تسبب فى مصرع 4 أشخاص وأصيب آخرين.

بداية القصة الحزينة، بتلقى غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق فى التجمع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، كما انتقلت سيارات الإسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة "مكروباص" أعلى الطريق، ونتج عن الحادث وفاة 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

المعاينة الأولية لحادث انقلاب ميكروباص التجمع، كشف أن حادث مرورى نتيجة لاصطدام ميكروباص ثم انقلابه أعلى الكوبرى الجديد للقادم من الدائرى اتجاه المعادى نتيجة لاختلال عجلة القيادة بسبب السرعة الزائدة من السائق.

تم القبض على السائق وإحالته إلى النيابة التى أمرت بحبس السائق وإجراء تحليل المخدرات له للتأكد من تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، كما أمرت النيابة بالتصريح بدفن جثث المتوفين.

ومع تتكرر حوادث الطرق أوضحت الإدارة العامة للمرور عدة أسباب يجب على السائقين الانتباه اليها لمنع نزيف الدماء على الأسفلت، وهى كالآتي:.

- التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- عدم التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل

- التخطى الخاطئ للسيارات أثناء السير بالطريق.

- عدم توقع التغييرات المفاجئة فى السير وعدم التركيز بشكل جيد وفقدان سرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

-عدم الصيانة الدورية للسيارات

- تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

-عدم الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور.

- الانشغال بغير الطريق وفقدان التركيز أثناء القيادة.

- عدم الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران أو النزول من منازل الكبارى.

- عدم التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

القانون المصرى نص فى مادته 238، من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.