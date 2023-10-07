تجديد حبس متهم بسرقة فيلا التجمع 15 يوما

كتب أحمد حسنى

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس حارس عقار 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة فيلا بمنطقة التجمع الأول.

حارس الفيلا بالمتهم أدلى باعترافات تفصيلية حول س رقتها ، مؤكدا أنه لديه كل التفاصيل عن المكان ومواعيد خروج وعودة صاحب الفيلا ومكان الخزينة فقرر سرقتها.

وأضاف اللص أنه يحرس الفيلا نهارا ويسرقها ليلا، وأنه استولى منها على مجوهرات وعملات أجنبية وهرب من المكان متوجها لمحافظة الشرقية حتى تم القبض عليه.

ونجحت الداخلية في ضبط مرتكب واقعة سرقة خزينة من داخل فيلا بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بمحل البلاغ) باكتشافه سرقة خزينة حديدية من داخل الفيلا سكنه الكائنة بدائرة القسم، وبداخلها (عملات مالية "محلية وأجنبية" وبعض المصوغات الذهبية) وفوجئ بعدم تواجد (حارس الفيلا). بالفحص وإجراء التحريات تبين أن (حارس العقار) المشار إليه وراء إرتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطـــه حال اختبائه بإحدى الشقق بمحافظة الشرقية.. وبحوزته كل المسروقات المُستولى عليهــا والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتــــه اعترف بارتكاب الواقعة مستغلاً سفر المبلغ وأسرته. باستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.