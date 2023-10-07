المركز الطبي بقرية الحاج قنديل بالمنيا يعيد الحياة الكريمة للمواطنين

المنيا-حسن عبد الغفار

بعد سنوات طويلة من الانتظار فى حياة كريمة، وتوفير خدمات صحية مميزة لأهالى القرى، أصبحت مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية، تزين القرى وتحقق أحلام وأمال المواطنين، هذا ما تشهده قرية الحاج قنديل بديرمواس جنوب المنيا، والحلم الذى تحقق على يد المبادرة من خلال إنشاء المركز الطبى ليكون أول حلم طال انتظاره يتحقق على أرض الواقع.

وقال عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، أن مشروع انشاء المركز الطبى بالحاج قنديل يأتى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والذى يقام على مساحة 2500 متر ويخدم قرى شرق النيل بمركز ديرمواس والذى يعد طفرة طبية ويسهم فى الارتقاء بالخدمات الصحية التى ستقدم لمواطنى هذه القرى وايضا يسهم فى تطبيق منظومة التامين الصحى الشامل.

فيما قال محمد رشدى أحد المواطنين، أن قرية الحاج قنديل كانت محرومة لسنوات من الخدمة الطبية المميزة، ومع انطلاق مبادرة حياة كريمة تحقق الحلم فى انشاء المركز الطبى والذى يدخل ضمن منظومة التأمين الطبى الشامل، وسوف يوفر لنا الخدمة الطبية التى حرمنا منها، ولم نكن نتوقع أن الحلم سوف يتحقق وإنما تحقق الآن وهو واقع شكرا حياة كريمة.

وأضاف أحمد مصطفى أحد الأهالى قائلا: من سنوات طويلة ونحن نطلب المركز الطبى وكانت هناك معاناة كبيرة فى الوصول للمستشفى العام، خاصة أن القرية تبعد بمسافة كبيرة عن المركز، فكان هناك أعباء كبيرة على المواطنين لتوفير تلك الخدمة، ولكن مع مبادرة حياة كريمة تحقق الحلم بل أكثر من ذلك أنها ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، كما أن مساحة المركز مساحة كبيرة وهذا سوف يعمل على توفير خدمات كبيرة للأهالى بالقرية.

أما سيد عبد المنعم أحد الأهالى بالقرية قال أن قرية الحاج قنديل فازت بأكثر من مشروع فى حياة كريمة وأهمها المركز الطبى، إلى جانب إنشاء سور مدرسة الحاج قنديل الابتدائية والمزمع توسعها إلى جانب مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.

يذكر أن مبادرة حياة كريمة بمحافظة المنيا تشمل 192 قرية و757 تابع وبتكلفة حوالى 30 مليار جنيه، ويتم تنفيذها فى 5 مراكز من الشمال إلى الجنوب، إلى جانب إضافة مركزى سمالوط وبنى مزار بواقع 102 قرية للمرحلة الثانية.