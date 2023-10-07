العراق يدعو المجتمع الدولى لتحمل مسئولياته لتحقيق العدالة للشعب الفلسطينى

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دعت رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم /السبت/، المجتمع الدولى للحفاظ على "حقوق الفلسطينيين"، مجددة بالوقت ذاته موقف العراق الثابت إزاء القضية الفلسطينية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن بيان الرئاسة العراقية "أن العراق يجدد موقفه الثابت إزاء القضية الفلسطينية وبما يعبر عن الدعم الكامل للشعب الفلسطينى فى نيل كامل حقوقه المشروعة، وندين بشدة الاعتداءات الوحشية التى تمارس ضده".



كما دعا العراق المجتمع الدولى لتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لتحقيق العدالة وضمان الحقوق المشروعة لشعب فلسطين".