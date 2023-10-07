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الصحة الفلسطينية: 232 شهيدا و1700 مصاب جراء العدوان الإسرائيلى على غزة

السبت، 07 أكتوبر 2023 09:25 م
الصحة الفلسطينية: 232 شهيدا و1700 مصاب جراء العدوان الإسرائيلى على غزة غزة
أ ش أ

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ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين نتيجة العدوان الإسرائيلى المستمر على قطاع غزة منذ ساعات الصباح إلى 232 شهيدًا، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" عن مصادر فى مُستشفيات القطاع القول إن هناك نحو 1700 مصاب، جروح بعضهم خطيرة، وهو ما يرجع ارتفاع محصلة الشهداء. ولم تذكر الوكالة مزيدًا من التفاصيل. 

كان الطيران الحربى الإسرائيلى قصف فى وقت سابق الليلة برجين شاهقين فى قطاع غزة، ما أدى إلى انهيارهما تماما، وردت حركة "حماس" بإمطار "تل أبيب" ومُحطيها بوابل من الصواريخ


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