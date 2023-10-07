التعليم توجه بمتابعة تسليم الطلاب الكتب فى الأسبوع الثانى للعام الدراسى الجديد

كتب محمود طه حسين

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم توجيه المديريات التعليمية والإدارات بمتابعة تسليم الطلاب الكتب المدرسية بعد مرور الأسبوع الأول من بدء العام الدراسي الجديد والدخول فى الأسبوع الثانى، موضحة أن عددا كبيرا من الطلاب تسلموا الكتب الدراسية، مشيرة إلى أن من حق الطالب الحصول على الكتب المدرسية دون ربطها بالمصروفات الدراسية كاملة طالما سدد القسط الأول، مشددة على أهمية تحصيل أسعار الكتب المطورة حيث أن تكلفتها كبيرة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث بدأت يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، الدراسة وتستمر حتى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024.