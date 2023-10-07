البورصة المصرية للسلع تعقد غدا جلسة لتداول القمح

كتب مدحت وهبة

تعقد البورصة المصرية للسلع، غدا الأحد، الجلسة رقم 83 للتداول على سلعة القمح المستورد لطرحةِ لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص بسعر عادل، مما له تأثير إيجابي على أسعار المنتجات التي يدخل الدقيق ضمن مستلزمات إنتاجها.