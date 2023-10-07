اليوم السابع
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البورصة المصرية للسلع تعقد غدا جلسة لتداول القمح

السبت، 07 أكتوبر 2023 12:11 م
البورصة المصرية للسلع تعقد غدا جلسة لتداول القمح وزارة التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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تعقد البورصة المصرية للسلع، غدا الأحد، الجلسة رقم 83 للتداول على سلعة القمح المستورد لطرحةِ لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص بسعر عادل، مما له تأثير إيجابي على أسعار المنتجات التي يدخل الدقيق ضمن مستلزمات إنتاجها.
 
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت عن انتهاء، الجلسة رقم 82 للبورصة المصرية للسلع الأربعاء الماضي بنجاح ، وطرحت خلالها الهيئة العامة للسلع التموينية، نحو 10,000 طن قمح روسي مستورد للبيع إلى مطاحن القطاعين الخاص والعام، بسعر 11,000 جنيهاً، للطن الواحد عبر منصة البورصة المصرية للسلع.

التموين

البورصة السلعية

طرح القمح بالبورصة المصرية للسلع

البورصة المصرية للسلع



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