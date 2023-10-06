اليوم السابع
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الجمعة، 06 أكتوبر 2023 09:23 م
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994 مشروعًا تنمويًا في سيناء باستثمارات تريليون جنيه.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 09:00 م
994 مشروعًا تنمويًا في سيناء باستثمارات تريليون جنيه.. اعرف التفاصيل مشروعات تنمية سيناء
كتب هانى الحوتى

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نفذت الحكومة 994 مشروعًا تنمويًا في سيناء خلال التسع سنوات الماضية، تم إنجاز القدر الأكبر منها على أرض الواقع، وأغلبها مشروعات قومية لا سيما ما يتعلق منها بمشروعات البنية التحتية والمشروعات الاقتصادية والخدمية التي تشمل الصحة والتعليم في المقام الأول. إضافة إلى المشروعات الاقتصادية بأرض الفيروز من أبرز هذه الجهود ما يلي:
 
1- حفر 5 أنفاق لربط سيناء بالوادي بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 35 مليار جنيه.
 
2- إنشاء 7 كباري عائمة للعبور أعلى الممر الملاحي لقناة السويس بتكلفة 990 مليون جنيه.
 
3- تنفيذ 63 مشروعًا للطرق والكباري تقدر بحوالي 3440 كم بتكلفة إجمالية نحو 56 مليار جنيه.
 
4- تنفيذ 52 مشروعًا في قطاع مياه الشرب بطاقة 787 ألف م3/يوم بتكلفة 15 مليار جنيه.
 
5- تنفيذ 25 مشروعًا في قطاع الصرف الصحي بتكلفة أكثر من 4.2 مليارات جنيه. 
 
6- تنفيذ 92 مشروعًا لزيادة القدرات الكهربائية بنحو 420 ميجاوات بتكلفة 69 مليار جنيه.
 
7- إنشاء 17 تجمعًا تنمويًا متكاملا بتكلفة 5.7 مليارات جنيه.
 
8- إنشاء 12 ألف وحدة إسكان اجتماعي بتكلفة ملياري جنيه.
 
9- إنشاء 8 جامعات جديدة بتكلفة 19.6 مليار جنيه.
 
10- تنفيذ 75 مشروعا صحيًا بتكلفة 4 مليارات جنيه.
 
11- استصلاح 275 ألف فدان بتكلفة 5 مليارات جنيه.
 
وساهمت الاستثمارات الحكومية، في تغيير أرض الفيروز بعد عقود من تردٍّ واضح في الخدمات الأساسية المقدمة لهم، ولذلك تم تطبيق خطة تنموية موسعة تعالج مواطن القصور التنموي الذي تجذر في معظم مناطق سيناء، بحيث يسير هذا الجهد جنبا إلى جنب مع جهود مكافحة الإرهاب وبسط الأمن في كافة مناطق سيناء.
 
وكان القرار الجمهوري رقم 107 الصادر في الخامس والعشرين من فبراير 2018، نقطة انطلاق الخطة الشاملة لتنمية سيناء، ورصدت الدولة موازنة تاريخية تقدر بـ600 مليار جنيه لتنفيذ 994 مشروعًا تنمويا في سيناء واقترب هذا الرقم الآن في الربع الأخير من 2023 من التريليون جنيه.
 

تنمية سيناء

ارض الفيروز

استثمارات تنمية سيناء

مشروعات تنمية سيناء



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